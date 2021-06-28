В Псковской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части жителей

В Псковской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для части жителей. Прививку сделают 60 процентов сотрудников ряда профессий, говорится в постановлении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что прививку должны сделать работники, осуществляющие деятельность в сфере торговли, салонах красоты, бытовых услуг, общественного питания, транспорта, такси, образования, здравоохранения, соцзащиты, социального обслуживания, ЖКХ и энергетики. Также постановление коснется сотрудников культурных, выставочных мероприятий, досуговых, развлекательных мероприятий, детских игровых комнат, театров, кинотеатров и концертных залов.

Кроме того, требование распространяется на работников клиентских подразделений финансовых организаций и многофункциональных центров, а также сотрудников, которые оказывают услуги почтовой связи.

Ранее в Смоленской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19. Сделать прививку должны работники торговли, общепита, отдельных финансовых организаций и почтовой связи, многофункциональных центров, общественного транспорта, здравоохранения и соцзащиты.

Первой обязательную вакцинацию части населения ввела Москва. Вслед за ней такое же решение приняли власти Московской, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской, Свердловской и Тамбовской областей. Также такие меры действуют в Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, на Сахалине и в Краснодарском крае.