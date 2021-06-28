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В Смоленской области ввели обязательную вакцинацию от СOVID-19

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Смоленской области введена обязательная вакцинация от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Сделать прививку должны работники торговли, общепита, отдельных финансовых организаций и почтовой связи, многофункциональных центров, общественного транспорта, здравоохранения и соцзащиты.

Также постановление об обязательной вакцинации коснется работающих в сфере ЖКХ и энергетики, культуры, досуга и массового спорта.

Ранее в Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для части граждан. Вакцинироваться нужно гражданам, которые работают в сфере торговли, общепита, транспорта и образования, а также сотрудникам салонов красоты, фитнес-клубов и театров.

Первой обязательную вакцинацию части населения ввела Москва. Вслед за ней такое же решение приняли власти Московской, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской и Свердловской областей. Также такие меры действуют в Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, Сахалине и Краснодарском крае.

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