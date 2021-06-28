Эксперт оценил эффективность «Спутник V» против индийского штамма

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и вирусолог Анатолий Альтштейн в программе «Антонимы» оценил эффективность российской вакцины «Спутник V» против индийского штамма «дельта». Интервью было опубликовано на платформе YouTube.

Эксперт не исключил, что препарат не будет таким эффективным, каким он был при предыдущей вариации коронавируса. В то же время Альтштейн отметил, что вакцина поможет снизить число заражений коронавирусом, облегчить протекание заболевания и уменьшить количество смертей. Он также назвал вакцинацию важнейшим методом борьбы с эпидемией.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предрекла распространение индийского штамма на всю Европу. Глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон отметила, что к августу 2021 года 90 процентов случаев заболевания COVID-19 на европейской территории будут приходиться на вариант «дельта».