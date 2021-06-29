Ученые доказали эффективность смешивания двух вакцин от коронавируса

Ученые из Оксфордского университета доказали эффективность смешивания двух вакцин от коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на препринт их работы, опубликованный в медицинском журнале Lancet.

Согласно данным исследования, комбинация из первой инъекции препарата от Pfizer и второй от AstraZeneca, которую необходимо сделать с разницей в четыре недели, дает наибольший иммунный ответ. В то же время смешивание прививок в обратном порядке продемонстрировало несколько худший результат. При этом наибольший уровень антител, по информации ученых, все же обеспечивает вакцинация двумя дозами препарата Pfizer.

Исследователи рассчитывают, что итоги их работы помогут более гибко использовать вакцины от коронавируса в тех странах, где это будет необходимо.

Ранее английские ученые также предупредили о возможности возникновения большего количества побочных эффектов после смешивания вакцин от COVID-19 AstraZeneca и Pfizer. Они обнаружили, что легкие и умеренные реакции на вакцину, такие как утомляемость и головная боль, наблюдались намного чаще, когда вводились две разные вакцины, нежели когда человек два раза прививался одной.