В Канаде одобрили комбинированное применение вакцин от COVID-19

Национальный консультативный комитет по иммунизации в Канаде одобрил смешанное применение вакцин от коронавируса. Как сообщает CBC News, речь идет о препаратах компаний AstraZeneca, Moderna и Pfizer.

В частности, привившимся сначала AstraZeneca вторую прививку можно сделать как этим же препаратом, так и вакцинами Moderna и Pfizer. Если первый укол был сделан препаратом от Moderna или Pfizer, то второй должен быть сделан только препаратами этих двух компаний, поскольку обе вакцины были созданы на основе технологии мРНК.

Отмечается, что данные рекомендации были основаны на новых исследованиях, проведенных в Испании и Великобритании. Согласно результатам, смешивание вакцин AstraZeneca и Pfizer было безопасным и эффективным для профилактики COVID-19. По словам главы министерства здравоохранения Канады Терезы Тэм, подобное решение не является чем-то новым. Она отметила, что в прошлом подобный подход применялся к различным типам вакцин, в том числе от гриппа и гепатита А.

Ранее ученые сравнили эффективность вакцин от коронавируса для женщин и мужчин. Выяснилось, что препараты от COVID-19 более эффективны для мужчин, чем для женщин. По словам сопредседателя Центра женского здоровья, половых и гендерных исследований Джонса Хопкинса Сабры Кляйн, таким результатам есть несколько объяснений. В частности, людям, заболевшим после прививки от COVID-19, было от 47 до 70 лет. При этом у большинства женщин наступает менопауза с 40 до 60 лет.