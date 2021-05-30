Мир
 
Последние новости
«Белавиа» отказалась летать в Крым
Биохимик рассказала о способе проверить качество питьевой воды
Умер актер Гэвин МакЛауд
Вступил в силу новый регламент выдачи загранпаспортов
Шэрон Стоун призналась в мизерном гонораре за «Основной инстинкт»
На российском озере затонул катер
Ученые выяснили влияние вечерних тренировок на здоровье
Вдова Табакова прокомментировала обвинения в адрес мужа
Россияне с детьми пришли на концерт Бузовой и возмутились ее «неадекватностью»
Новости партнеров

Ученые сравнили эффективность вакцин от коронавируса для женщин и мужчин

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Carlos Osorio / Reuters / File Photo

Вакцины против коронавируса могут быть менее эффективными для женщин, чем для мужчин. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на новые данные клинических испытаний.

Ученые выяснили, что вакцина Pfizer имеет показатель эффективности 96,4 процента у мужчин, но 93,7 процента у женщин. В то же время Moderna обладает эффективностью 95,4 процентов у мужчин и 93,1 процентов у женщин. Разница видна и при использовании препарата от Johnson & Johnson: прививка уменьшает риск тяжелого течения болезни на 68,8 процентов у мужчин, но на 63,4 — у женщин.

По словам сопредседателя Центра женского здоровья, половых и гендерных исследований Джонса Хопкинса Сабры Кляйн, результаты исследования «немного озадачивают». Она отметила, что обычно у женщин наблюдается более сильный иммунный ответ от вакцины. По ее мнению, в данном случае причина может быть в более высоком уровне эстрогена.

В то же время она не исключила, что есть другое объяснение. В частности, на текущий момент от COVID-19 привито больше женщин, чем мужчин. Также женщины более склонны делать тесты на коронавирус, если у них наблюдаются симптомы. Причина может быть и в возрасте. Cогласно исследованию, людям, заболевшим после прививки от COVID-19, было от 47 до 70 лет. При этом у большинства женщин наступает менопауза с 40 до 60 лет. По словам Кляйн, частично это может объяснять снижение эффективности вакцины. Однако, как отметила эксперт, трудно назвать конкретную причину, почему существует такая разница в эффективности вакцин, без дополнительных исследований.

Ранее в AstraZeneca сравнили статистику смертности после прививок другим препаратом. Выяснилось, что количество смертей после применения вакцины от коронавируса Pfizer в шести европейских странах значительно больше, чем после прививки от AstraZeneca.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Coronavirus vaccines may be slightly less effective for women than men, emerging research suggests
Иммунолог оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
Ученые установили связь вакцины AstraZeneca с тромбозами
Эпидемиолог счел вероятной ежегодную вакцинацию от COVID-19
Вирусолог сравнил иммунитет у привившихся и переболевших COVID-19