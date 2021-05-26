В AstraZeneca сравнили статистику смертности после прививок с Pfizer

Количество смертей после применения вакцины от коронавируса Pfizer в шести европейских странах значительно больше, чем после прививки от AstraZeneca. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внутренний доклад шведско-британской фармкомпании.

Так, во Франции зарегистрировано 45,3 смерти на миллион примененных доз вакцины Pfizer и 17,9 смерти от вакцины AstraZeneca. В Германии 29,9 и 6,5 соответственно, в Британии 20,7 и 24,2, в Норвегии 164,3 и 44,6, в Австрии 47,5 и 7,5, в Италии - 10,9 и 7,3 соответственно.

Производитель отмечает, что обвинения в адрес его вакцины и отказ ряда стран от ее использования «также отражаются на доверии к прививкам других производителей и, соответственно, на желании людей вакцинироваться».

В апреле некоторые страны Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. При этом создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявляли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

16 мая стало известно, что у супруги двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II принцессы Кентской Марии Кристины фон Рейбниц обнаружили тромбоз после прививки вакциной AstraZeneca.