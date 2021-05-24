У привитых от коронавируса подростков в США обнаружили проблемы с сердцем

Центры по контролю за заболеваниями США (ЦКЗ) расследуют случаи воспаления сердечной мышцы — миокардита — у молодых людей и подростков после вакцинации от коронавируса. Об этом пишет The New York Times.

Несколько десятков сообщений о заболевании были зафиксированы примерно через четыре дня после введения пациентам второй дозы вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech.

В связи с этим ведомство разместило руководство, призывающее врачей проявлять бдительность в отношении необычных сердечных симптомов у молодых людей, которым только что сделали прививки. Однако, отметили эксперты, этот потенциально редкий побочный эффект «бледнеет по сравнению с потенциальными рисками Covid-19».

13 мая ученые из Оксфордского университета предупредили о возможности возникновения большего количества побочных эффектов после смешивания вакцин от COVID-19 AstraZeneca и Pfizer. Испытания проводились на участниках старше 50 лет, вакцины вводились с интервалом в четыре недели. Было обнаружено, что легкие и умеренные реакции на вакцину, такие как утомляемость и головная боль, наблюдались намного чаще, когда вводились две разные вакцины, нежели когда человек два раза прививался одной.

В апреле сообщалось, что в Швеции выявили 1485 случаев побочных эффектов, которые могли появиться из-за вакцин. Известно, что из них 706 случаев связаны вакциной Comirnaty (компания Pfizer/BioNTech), а еще 761 — с препаратом Moderna. При этом 36 процентов от всех случаев побочных эффектов считаются серьезными.