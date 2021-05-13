Ученые предупредили о побочных эффектах после смешивания вакцин от COVID-19

Ученые из Оксфордского университета предупредили о возможности возникновения большего количества побочных эффектов после смешивания вакцин от COVID-19 AstraZeneca и Pfizer. Результаты исследования публикует издание Insider.

Испытания проводились на участниках старше 50 лет, вакцины вводились с интервалом в четыре недели. Было обнаружено, что легкие и умеренные реакции на вакцину, такие как утомляемость и головная боль, наблюдались намного чаще, когда вводились две разные вакцины, нежели когда человек два раза прививался одной.

Описывая результаты, автор исследования и профессор Оксфорда Мэтью Снейп (Matthew Snape) рассказал репортерам, что побочные эффекты «более-менее похожи на те же реакции, которые мы наблюдаем при стандартных ситуациях, просто они возникают чаще». По словам Снейпа, симптомы, хотя и неприятные, но не представляют опасности.

Из важных последствий выделили повышенную вероятность сильнейшей усталости — достаточно серьезной, чтобы обратиться за помощью к специалисту. Она была обнаружена примерно у 10 процентов участников при смешивании доз вакцины по сравнению с примерно 3 процентами у другой группы испытуемых.

Как говорится в исследовании, все симптомы исчезли в течение 48 часов. Ученые заявили, что никто из участников исследования не был госпитализирован. Однако Снейп напомнил, что более фундаментальный вопрос о смешивании вакцин — дает ли оно лучшую защиту от COVID-19 — все еще остается без ответа.

Ранее были названы сроки выпуска в гражданский оборот на экспорт первой партии британско-шведской вакцины AstraZeneca в России. Первая партия, произведенная на мощностях российской фармацевтической компании «Р-Фарм», будет выпущена в течение июня.