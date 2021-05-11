В США одобрили использование вакцины Pfizer для подростков

Медицинский регулятор США FDA одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет, пишет РИА Новости.

Исполняющая обязанности главы FDA Джанет Вудкок заявила, что это решение — «важный шаг в борьбе с пандемией».

Речь идет о так называемом экстренном разрешении в условиях пандемии, окончательное разрешение последует позже, однако вакцинация подростков может начаться уже в ближайшие дни. Сейчас препарат одобрен для лиц старше 16 лет.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину против коронавируса, разработанную американской биотехнологической компанией Moderna, в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях. Таким образом, препарат Moderna стал пятой вакциной против коронавируса, получившей экстренное одобрение организации.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. В России зарегистрированы три вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В США начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.