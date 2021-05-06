США выступили за отказ от патентов на вакцины от COVID-19

США поддерживают отказ от патентов на вакцины от COVID-19. Об этом заявила торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай в своем Twitter-аккаунте.

По ее словам, администрация президента США Джо Байдена выступает за защиту интеллектуальной собственности, но тем не менее для содействия окончанию пандемии согласна на отмену патентов на данную категорию препаратов. Тай рассказала, что Вашингтон будет участвовать в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по этому вопросу. При этом она подчеркнула, что это может занять какое-то время.

Ранее фармацевтические компании обратились к правительству США с призывом не отказываться от патента на вакцины против коронавируса. Как отмечается, лоббисты фарминдустрии провели несколько частных встреч c чиновниками из сферы торговли, а также с представителями Белого дома. В ходе них они указали, что новые технологии по изготовлению вакцин могут попасть в руки властей России и Китая.

В октябре 2020 года Индия и ЮАР призвали государства, производящие вакцины от коронавируса, временно отказаться от патента на них. Этот шаг должен был предоставить доступ к вакцине жителям бедных стран. Всемирная организация здравоохранения и более 60 стран поддержали эту инициативу. Однако администрация бывшего президента США Дональда Трампа вместе с Евросоюзом, Великобританией и Швейцарией выступила против предложенной меры.