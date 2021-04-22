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Более 60 человек умерли после прививки от коронавируса в Швейцарии

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Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Более 60 человек умерли после прививки от коронавируса в Швейцарии. Об этом говорится на сайте швейцарского надзорного органа за рынком лекарств Swissmedic.

По последним данным, в стране зафиксировали 64 летальных исхода среди тех, кто получил вакцину. Средний возраст умерших — 82 года, у большинства были серьезные сопутствующие заболевания.

Пока доказательств прямой связи между прививками и смертями нет. В основном летальные исходы связаны с инфекциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями легких и дыхательных путей.

По данным швейцарского ведомства, к 20 апреля в стране выявили 1485 случаев побочных эффектов, которые могли появиться из-за вакцин. Известно, что из них 706 случаев связаны вакциной Comirnaty (компания Pfizer/BioNTech), а еще 761 — с препаратом Moderna. При этом только малая часть побочных эффектов считаются серьезными — всего около 36 процентов от всех случаев.

К 18 апреля в Швейцарии сделали около 2,1 миллиона прививок от коронавируса. Около 780 тысяч человек получили обе дозы вакцин.

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