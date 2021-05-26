В Великобритании мужчина по имени Уильям Шекспир умер после прививки от коронавируса. Причиной его смерти стал инсульт после продолжительной болезни, не связанной с COVID-19. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что британцу был 81 год. Он стал вторым человеком в стране, получившим прививку в начале массовой вакцинации. 8 декабря прошлого года ему вкололи Pfizer/BioNTech в медицинском центре при Университете Ковентри.

«Билл был так благодарен за то, что ему предложили возможность стать одним из первых людей в мире, которым дали вакцину», — сказала в интервью журналистам его вдова по имени Джой. Она также поблагодарила медиков, которые оказывали помощь ее мужу.

Первым человеком, который получил вакцину от коронавируса в Британии, стала 91-летняя Маргарет Кинан. Ее привили за несколько минут до Шекспира в той же больнице.

Ранее сообщалось, что у супруги двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II принцессы Кентской Марии Кристины фон Рейбниц обнаружили тромбоз после прививки вакциной от коронавируса AstraZeneca. Она обратилась за помощью после второго компонента прививки.