Мир
 
Последние новости
Данные о сотрудниках КГБ на борту севшего в Минске рейса Ryanair опровергли
В Испании бывший министр в 72 года основала киберспортивную команду
В Польше призвали возбудить уголовное дело против премьер-министра
Волков высказался о геях в MMA
Разработано новое лекарство против коронавируса
Россиянам дали советы по выбору идеальной подушки
В Москве зафиксировали рекордную стоимость недвижимости в новостройках 
Ученые частично восстановили зрение ослепшему 20 лет назад мужчине
Россиян предупредили о мощных магнитных бурях
Новости партнеров

Уильям Шекспир умер после прививки от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Andrew Vaughan / Globallookpress.com

В Великобритании мужчина по имени Уильям Шекспир умер после прививки от коронавируса. Причиной его смерти стал инсульт после продолжительной болезни, не связанной с COVID-19. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что британцу был 81 год. Он стал вторым человеком в стране, получившим прививку в начале массовой вакцинации. 8 декабря прошлого года ему вкололи Pfizer/BioNTech в медицинском центре при Университете Ковентри.

«Билл был так благодарен за то, что ему предложили возможность стать одним из первых людей в мире, которым дали вакцину», — сказала в интервью журналистам его вдова по имени Джой. Она также поблагодарила медиков, которые оказывали помощь ее мужу.

Первым человеком, который получил вакцину от коронавируса в Британии, стала 91-летняя Маргарет Кинан. Ее привили за несколько минут до Шекспира в той же больнице.

Ранее сообщалось, что у супруги двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II принцессы Кентской Марии Кристины фон Рейбниц обнаружили тромбоз после прививки вакциной от коронавируса AstraZeneca. Она обратилась за помощью после второго компонента прививки.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
First man in world to get approved Covid jab is dead: Brit William Shakespeare dies at 81 from a stroke after long illness
Число умерших после прививок от коронавируса в Австрии превысило 100 человек
Британцам предложат ввести третью дозу вакцины от COVID-19