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Ученые установили связь вакцины AstraZeneca с тромбозами

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Фото: Leonhard Foeger / REUTERS

Группа исследователей из университета Гете во Франкфурте нашла связь вакциной компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson и образованием тромбов. Об этом сообщает РБК.

По словам профессора Рольфа Маршалека, тромбоз связан с аденовирусными векторами, которые обе вакцины используют для доставки спайкового белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека. По его утверждению, спайковый белок направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки (именно там коронавирус обычно производит белки), а в ядро. После этого части спайкового белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной и вызвать иммунизацию. Вместо этого мутантные версии белка вызывают образование тромбов примерно у одного из 100 тысяч человек.

Ранее в СМИ попал внутренний доклад шведско-британской фармкомпании AstraZeneca. В нем указано, что количество смертей после применения вакцины от коронавируса Pfizer в шести европейских странах значительно больше, чем после прививки от AstraZeneca.

В апреле некоторые страны Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. При этом создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявляли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

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