В Москве запустили вакцинацию трудовых мигрантов от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Прививку однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, начали делать в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово.

«Это, может быть, менее эффективная прививка, чем "Спутник V", тем не менее она в любом случае имеет свой положительный эффект», — отметил Сергей Собянин во время посещения центра.

Вакцинация начинается в тестовом режиме и будет проводиться по заявкам работодателей, которые попадают в перечень сфер услуг, указанных в распоряжении столичного управления Роспотребнадзора.

В дальнейшем подобная схема может быть распространена и на другие отрасли экономики, в которой заняты иностранные граждане, в том числе на самозанятых.

Ранее стало известно, что цена одной дозы вакцины «Спутник Лайт» для трудовых мигрантов составит 1,3 тысячи рублей. Оплачивать прививку должен работодатель.

Провести вакцинацию иностранцев и трудовых мигрантов от COVID-19 27 июня поручил президент Владимир Путин.