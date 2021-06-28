Названа стоимость вакцинации для трудовых мигрантов

Власти Москвы назвали стоимость вакцинации от коронавируса для трудовых мигрантов, сообщает РИА Новости.

Цена одной дозы вакцины «Спутник Лайт» составит 1300 рублей, рассказали в пресс-службе мэра и правительства города. Оплачивать прививку при этом должен будет работодатель.

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Вакцинация мигрантов препаратом «Спутник Лайт», рассчитанным на введение одной дозы, проводится в Москве в тестовом режиме. О старте проекта объявлял мэр города Сергея Собянин.

Ожидается, что вакцинация будет проводиться по заявкам от работодателей, которые попадают в перечень сфер, указанных в распоряжении столичного Роспотребнадзора. Требования относятся к представителям сферы услуг.

В дальнейшем подобная схема может быть распространена на другие отрасли экономики, в которой заняты иностранные граждане, в том числе на самозанятых.