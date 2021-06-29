Власти Москвы обратились к москвичам с противопоказаниями к вакцинации

Власти Москвы обратились к жителям столицы, которые имеют противопоказания к вакцинации. По словам главы департамента торговли и услуг московской мэрии Алексея Немерюка, такой категории населения стоит ограничить контакты. Его слова приводит РБК.

«Имеющим медотвод, конечно, себя лучше поберечь, максимально избегать большого скопления людей и постоянно носить маску, дезинфицировать руки и постараться ограничить себя от большого количества контактов», — сказал Немерюк.

Ранее руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко заявила, что мировым сообществом не установлены строгие противопоказания от вакцинации от коронавируса. Врач добавила, что получить медицинский отвод от прививки можно при наличии острого заболевания: при ОРВИ или обострении хронического заболевания, например. При этом онкология, гематология, аутоиммунные заболевания, сахарный диабет, ВИЧ-инфекции не являются строгими противопоказаниями к вакцинации.