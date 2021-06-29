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Инфекционист назвал сроки установления контроля над пандемией COVID-19 в России

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Установить контроль над пандемией коронавируса в России получится только к середине осени 2021 года. Такие сроки назвал врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает РИА Новости.

По его словам, такой прогноз является оптимистичным. По мнению Тимакова, вакцинацию определенных категорий жителей в «добровольно-принудительном» порядке должны были начать еще весной.

«Но так как роста заболеваемости не было, и объяснить это (необходимость прививаться — прим. «Ленты.ру») людям было очень тяжело», — уточнил Тимаков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что темпы вакцинации от COVID-19 в России за последние дни набрали хорошую динамику. Он также отметил, что до этого динамика была на низком уровне, поэтому к осени вряд ли удастся привить 60 процентов населения.

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