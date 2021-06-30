Названы самые популярные темы прямой линии с Путиным

Россияне задали более 1,2 миллиона вопросов для прямой линии с президентом Владимиром Путиным, самые популярные касаются темы вакцинации и борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени. Прямую линию будут транслировать Первый канал, телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

29 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что россиян, которые присылают вопросы на прямую линию, волнуют вопросы экономики и пути выхода из кризиса. Международная повестка менее популярна, чем в предыдущие годы, отметил он. Песков также анонсировал развернутый ответ главы государства по теме добровольной вакцинации.

Предстоящая прямая линия станет 18-й для Путина. Впервые этот формат был опробован в конце 2001 года. С тех пор прямые линии стали ежегодной традицией, они не проводились только в 2004 и 2012 годах. В 2020 году из-за пандемии она также не состоялась как самостоятельное мероприятие, но часть вопросов от граждан были заданы Путину на большой пресс-конференции в декабре.