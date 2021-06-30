Путин назвал подонками обманывающих ветеранов мошенников

Люди, которые совершают преступления в отношении пожилых людей и ветеранов, являются подонками. Так их назвал президент России Владимир Путин во время прямой линии, трансляцию которой Первый канал ведет в YouTube.

Речь идет о телефонных мошенниках, которые обманули ветерана войны Василия Пронина, сидевшего рядом с главой государства на параде Победы. По словам Путина, рост таких преступлений значительный.

Ранее сообщалось, что злоумышленники обманом выманили у Пронина 400 тысяч рублей. Ему позвонил якобы участковый и попросил запомнить его номер на случай каких-либо проблем. Позднее позвонили неизвестные и угрожали пенсионеру и его жене убийством, если супруги не переведут средства. После этого ветеран связался с лжеучастковым, который рекомендовал не открывать дверь угрожавшим ему и выкинуть деньги через окно. Пенсионер выполнил инструкцию, и мошенники забрали деньги.