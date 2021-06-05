Обманувшим сидевшего рядом с Путиным ветерана мошенникам предъявили обвинение

МВД потребовало арестовать телефонных мошенников, обманувших ветерана войны Василия Пронина, сидевшего рядом с президентом Владимиром Путиным на параде Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что двоим мужчинам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

«В суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Конькова А. Ю. и Алимирзаева Р. Р., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», — сообщает агентство, уточняя, что судебное заседание в отношении Алексея Конькова уже началось.

Ранее стало известно, что неизвестные обманом выманили у Пронина 400 тысяч рублей. Пенсионеру позвонил якобы участковый и попросил запомнить его номер на случай каких-либо проблем. Позднее позвонили неизвестные и угрожали ему и его супруге убийством, если они не переведут деньги. После этого ветеран связался с лжеучастковым, который посоветовал не открывать дверь угрожавшим ему и выкинуть деньги через окно. Ветеран выполнил инструкцию, и мошенники забрали деньги.