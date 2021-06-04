Раскрыты подробности кражи денег у сидевшего рядом с Путиным ветерана

Одного из мошенников, обокравших 96-летнего ветерана Василия Пронина, зовут Алексей Коньков. За обман ветерана он должен был получить гонорар в пять тысяч рублей. Такие подробности раскрыл Telegram-канал «112».

Конькову 28 лет, он родом из Липецка. По информации канала, в этом деле он выступил как исполнитель. Коньков пришел к дому ветерана, забрал пакет с деньгами и перевел их на электронный счет. За это он должен был получить оплату на карту.

Происшествие случилось 28 мая. Неизвестные обманом выманили у Василия Пронина, сидевшего рядом с президентом Владимиром Путиным на параде Победы, 400 тысяч рублей. Ветерану позвонил якобы участковый и попросил запомнить его номер на случай каких-либо проблем. Позднее позвонили неизвестные и угрожали ему и его супруге убийством, если они не переведут деньги. После этого ветеран связался с лжеучастковым, который посоветовал не открывать дверь угрожавшим ему, и выкинуть деньги через окно. Ветеран выполнил инструкцию, мошенники забрали деньги.

4 июня в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что мошенников, обманувших ветерана Великой Отечественной войны, задержали. Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование.