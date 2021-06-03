Песков назвал чудовищной кражу денег у сидевшего с Путиным на параде ветерана

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чудовищной ситуацией кражу денег у 96-летнего ветерана Василия Пронина, который сидел рядом с президентом Владимиром Путиным на параде Победы. Его цитирует РИА Новости в четверг, 3 июня.

Песков выразил надежду на то, что «подонка найдут».

1 июня стало известно, что проживающего в Москве ветерана Пронина обокрали. Неизвестные обманом выманили у него 400 тысяч рублей. Мошенник позвонил на домашний телефон ветерана и представился участковым. Он попросил запомнить его номер телефона на случай каких-либо проблем. Спустя какое-то время Пронину вновь позвонили — неизвестные угрожали пенсионеру и его супруге убийством в случае, если семья не переведет деньги. Ветеран позвонил лжеучастковому, который выманил у него деньги.

Столичная прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела по факту мошенничества.

Василий Пронин участвовал в боях на Курской дуге, был тяжело ранен при форсировании Десны. Награжден медалью «За отвагу» за то, что после гибели командира повел отряд в атаку.