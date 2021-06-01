В Москве обокрали сидевшего рядом с Путиным на параде ветерана

В Москве обокрали ветерана Великой Отечественной войны 96-летнего Василия Пронина, которому на параде Победы президент России Владимир Путин, сидевший рядом, помог укрыться от холода плащом. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Мошенник позвонил в квартиру, где ветеран проживает с супругой, и представился участковым. Он поинтересовался здоровьем и попросил его запомнить номер телефона, с которого совершается звонок, и звонить в случае проблем. Спустя какое-то время Пронину вновь позвонили — неизвестные матерились и угрожали пенсионеру и его супруге убийством в случае, если семья не переведет им 400 тысяч рублей.

Ветеран испугался и позвонил лжеучастковому, с которым ранее познакомился по телефону. Тот проинструктировал Пронина, пообещав, что при передаче суммы мошенников задержат.

Пенсионер снял со счета все свои сбережения и ждал дальнейших указаний «участкового». Тот посоветовал не открывать дверь мошенникам, чтобы не подвергать себя опасности, а бросить их в пакете через окно. При этом пообещал, что на улице полицейскими будет подготовлен план «Перехват». Когда Пронин выполнил инструкции, неизвестные забрали деньги и скрылись, так же как и лжеучастковый.

Редакция газеты «МК» обратилась в МВД, Следственный комитет и прокуратуру Москвы, чтобы на этот случай обратили особое внимание.

Василий Гаврилович Пронин, не достигнув совершеннолетия, вступил в ряды Красной армии. Он участвовал в кровопролитных боях на Курской дуге, был тяжело ранен при форсировании Десны. Награжден медалью «За отвагу» за то, что после гибели командира повел отряд в атаку.

Пронин присутствовал на параде Победы в Москве в этом году. На видео попал случай, когда президент России Владимир Путин помог ему накинуть верхнюю одежду. Глава государства укрыл ветерана плащом.