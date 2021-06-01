К делу о краже у сидевшего с Путиным на параде ветерана подключилась прокуратура

Столичная прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела по факту мошенничества в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Об этом во вторник, 1 июня, сообщила «Ленте.ру» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«Прокуратура Москвы контролирует расследование уголовного дела, возбужденного органами полиции по факту "Мошенничество", по факту мошеннических действий в отношении ветерана Великой Отечественной войны», — добавила она.

Нефедова рассказала, что 28 мая ветерану на домашний телефон позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками полиции и под видом проведения якобы оперативно-разыскных мероприятий похитили 400 тысяч рублей. Пронин обратился в полицию, где его допросили как потерпевшего и возбудили уголовное дело.

Василий Гаврилович Пронин — ветеран Великой Отечественной войны, участвовал в боях на Курской дуге, был тяжело ранен при форсировании Десны. Награжден медалью «За отвагу» за то,что после гибели командира повел отряд в атаку. Также награжден орденами «Отечественной войны» 1-й степени, «Трудового Красного знамени», «Знак почета» (дважды) и 33 другими медалями, знаком «Почетный ветеран города Москвы».

В 2021 году Пронин присутствовал на параде Победы в Москве и попал в кадр видеотрансляции, когда президент Владимир Путин помог ему укрыться плащом от ветра.

О краже у ветерана стало известно ранее 1 июня. Мошенническая уловка началась как забота о пожилых гражданах — неизвестный позвонил в квартиру, где ветеран проживает с супругой, и представился участковым. Он поинтересовался здоровьем пенсионеров, предложил запомнить номер телефона, с которого совершается звонок, и обращаться в случае проблем.