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Раскрыта кража у сидевшего рядом с Путиным на параде ветерана

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Кражу денег у 96-летнего ветерана Василия Пронина, сидевшего рядом с президентом Владимиром Путиным на параде Победы, раскрыли. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, мошенников задержали, их везут в отделение полиции.

О произошедшем стало известно 1 июня. Неизвестные обманом выманили у проживающего в Москве Пронина 400 тысяч рублей. Пронину позвонил неизвестный и представился участковым, попросил запомнить его номер на случай каких-либо проблем. Позднее ветерану снова позвонили неизвестные и угрожали ему и его супруге убийством, если они не переведут деньги.

После этого Пронин позвонил лжеучастковому, который посоветовал не открывать дверь мошенникам ради безопасности, а выкинуть деньги через окно. Когда ветеран выполнил инструкции, неизвестные забрали деньги и скрылись.

Прокуратура Москвы взяла под контроль ход расследования уголовного дела по факту мошенничества. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал кражу денег чудовищной ситуацией и выразил надежду на то, что «подонка найдут».

Василий Пронин участвовал в боях на Курской дуге, он награжден медалью «За отвагу» за то, что после гибели командира повел отряд в атаку. Он присутствовал на параде Победы в 2021 году. На видео попал момент, когда Путин помог ему накинуть верхнюю одежду.

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