Президенту России Владимиру Путину показали платежки за квартиру на десятки тысяч рублей. Это произошло во время прямой линии, трансляция ведется на YouTube.

В эфире показали платежки, которые прислали жители поселка Демьянка (Тюменская область). В одном из документов было написано, что квартира площадью в 70 квадратных метров за апрель получила счет на 74, 7 тысячи рублей. При этом соседняя квартира в 60 квадратных метров получила счет больше чем на 50 тысяч рублей.

Местные жители переехали в новый дом в рамках программы расселения аварийного жилья. Но переселение проходило с доплатой, а сумма временами доходила до 330 тысяч рублей. По словам местного жителя Тарлана Тагирова, сейчас счета за коммунальные услуги варьируются от 40 до 70 тысяч рублей в месяц. Он также добавил, что жители обращались во всевозможные инстанции, но везде им говорили, что такие тарифы экономически обоснованы.