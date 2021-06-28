Россиянам назвали лазейки для экономии на коммунальных платежах

Жителям России рассказали, как сэкономить на платежах за коммунальные услуги, не имея никаких льгот. Лазейки для уменьшения счетов по ЖКХ назвал адвокат Олег Сухов в интервью «Российской газете».

В преддверии очередного повышения тарифов с 1 июля, предусмотренного распоряжением правительства, россиян без соцподдержки предупредили, что сократить траты на коммуналку получится только благодаря экономии ресурсов.

«Иных вариантов просто нет. Поэтому многие собственники снижают затраты с помощью ресурсосберегающих технологий. Например, устанавливают счетчики на газ, тепло и воду», — пояснил Сухов.

По данным специалистов, наличие прибора учета на отопление позволяет жителям сократить ежемесячные траты на треть. Это правило работает не для всех многоквартирных домов. В жилых зданиях, построенных в 60-90-е годы прошлого века, затраты зачастую больше из-за их неидеального состояния и больших теплопотерь, чем в домах возрастом 10-15 лет.

Размер платы за отопление в месяц для жителей многоквартирных домов с прибором учета определяют, учитывая среднегодовой объем потребления за предыдущий год, тариф и площадь квартиры. Поэтому при холодных зимах россияне, проживающие в старых домах, весной и летом видят в платежках дополнительные начисления. Гражданам с квартирами из возрастного жилфонда рекомендуют не торопиться с установкой счетчиков и настаивать на ремонте и реконструкции зданий.

С экономией на воде и водоотведении все тоже неоднозначно. Счетчик в квартире поможет сократить ежемесячный платеж только в случае, если в квартире зарегистрированы 1-2 человека, а в реальности проживает большее количество. Сократить расход воды можно, например, благодаря установке экономичной кнопки слива для унитаза, ремонта сантехники, чтобы исключить протечки.

Платить меньше за электричество россияне могут, пользуясь бытовой техникой с классом «А» по энергоэффективности. Кроме того, жителям стоит обратить внимание на энергосберегающие лампочки, которые потребляют на 80 процентов меньше электричества, чем классические, и не держать бытовые приборы и телевизоры включенными без надобности. Суммарно все меры помогут сократить счет за электричество на 10-15 процентов.

Помимо основной платы за услуги ЖКХ, россиянам нередко приходится брать на себя комиссию от платежных сервисов. В начале июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина высказалась в пользу снятия с жителей данного бремени. Кто покроет издержки от переводов платежей за коммунальные услуги граждан, пока не определились ни регулятор, ни Госдума.