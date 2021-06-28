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Россиянам назвали лазейки для экономии на коммунальных платежах

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Фото: Globallookpress.com

Жителям России рассказали, как сэкономить на платежах за коммунальные услуги, не имея никаких льгот. Лазейки для уменьшения счетов по ЖКХ назвал адвокат Олег Сухов в интервью «Российской газете».

В преддверии очередного повышения тарифов с 1 июля, предусмотренного распоряжением правительства, россиян без соцподдержки предупредили, что сократить траты на коммуналку получится только благодаря экономии ресурсов.

«Иных вариантов просто нет. Поэтому многие собственники снижают затраты с помощью ресурсосберегающих технологий. Например, устанавливают счетчики на газ, тепло и воду», — пояснил Сухов.

По данным специалистов, наличие прибора учета на отопление позволяет жителям сократить ежемесячные траты на треть. Это правило работает не для всех многоквартирных домов. В жилых зданиях, построенных в 60-90-е годы прошлого века, затраты зачастую больше из-за их неидеального состояния и больших теплопотерь, чем в домах возрастом 10-15 лет.

Размер платы за отопление в месяц для жителей многоквартирных домов с прибором учета определяют, учитывая среднегодовой объем потребления за предыдущий год, тариф и площадь квартиры. Поэтому при холодных зимах россияне, проживающие в старых домах, весной и летом видят в платежках дополнительные начисления. Гражданам с квартирами из возрастного жилфонда рекомендуют не торопиться с установкой счетчиков и настаивать на ремонте и реконструкции зданий.

С экономией на воде и водоотведении все тоже неоднозначно. Счетчик в квартире поможет сократить ежемесячный платеж только в случае, если в квартире зарегистрированы 1-2 человека, а в реальности проживает большее количество. Сократить расход воды можно, например, благодаря установке экономичной кнопки слива для унитаза, ремонта сантехники, чтобы исключить протечки.

Платить меньше за электричество россияне могут, пользуясь бытовой техникой с классом «А» по энергоэффективности. Кроме того, жителям стоит обратить внимание на энергосберегающие лампочки, которые потребляют на 80 процентов меньше электричества, чем классические, и не держать бытовые приборы и телевизоры включенными без надобности. Суммарно все меры помогут сократить счет за электричество на 10-15 процентов.

Помимо основной платы за услуги ЖКХ, россиянам нередко приходится брать на себя комиссию от платежных сервисов. В начале июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина высказалась в пользу снятия с жителей данного бремени. Кто покроет издержки от переводов платежей за коммунальные услуги граждан, пока не определились ни регулятор, ни Госдума.

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