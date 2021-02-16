Прохор Шаляпин рассказал о тратах на услуги ЖКХ

Российский певец Прохор Шаляпин рассказал, какую сумму тратит на коммунальные услуги, проживая в сталинском доме в Москве. Оказалось, что оплату счетов контролирует мать артиста. Об этом сообщает портал Teleprogramma.pro.

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По словам Шаляпина, каждый месяц за услуги ЖКХ он отдает до десяти тысяч рублей. В эту сумму входят счета за холодное и горячее водоснабжение, отопление, электричество и городской телефон, которым артист не пользуется. Певец отметил, что не имеет долгов, в отличие от некоторых соседей, которые должны более полумиллиона рублей.

Артист также заявил, что в сравнении с другими странами он отдает за коммуналку не так много денег. «В мире, в Европе, в Америке намного дороже людям обходятся услуги ЖКХ. Для московских квартир — это адекватная цена. Моя мама в Волгограде платит восемь тысяч рублей в месяц», — пояснил Шаляпин. Певец подчеркнул, что не жалуется на положение и доволен условиями жизни.

В ноябре 2020 года Шаляпин рассказал о двоюродной бабушке, которая посягнула на его квартиру и предложила для сохранности переписать на нее имущество. Поводом для разговора стала популярность певца, связанная с новостями о его личной жизни. Оказалось, что до этого момента Шаляпин не общался с родственницей на протяжении долгого времени.

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