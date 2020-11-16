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Прохор Шаляпин рассказал о посягнувшей на его квартиру бабушке

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Фото: @shalyapin_official

Российский певец Прохор Шаляпин в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ рассказал о своей двоюродной бабушке, которая посягнула на его квартиру. По словам артиста, поводом для разговора с родственницей стала его популярность и появление инфоповодов о личной жизни.

Выпуск программы, куда Шаляпин пришел в качестве гостя, был посвящен конкурсантам музыкального проекта НТВ «Ты супер!», в котором принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей. Артист поделился с ними своим опытом и отметил, что на протяжении долгого времени не общался с родственниками из Москвы. Однако после появления слухов о новой недвижимости ему позвонила двоюродная бабушка.

«А потом пошли разговоры, что Прохору подарили квартиру, он разводится. И вдруг мне звонит двоюродная бабушка и говорит: "Прохор, я слышала, что у тебя развод. Перепиши на меня все свое имущество, пока не поздно, чтобы сохранить его". Я был обескуражен», — рассказал Шаляпин.

Певец также дал несколько советов героям проекта и пожелал им удачи. Певец отметил, что такая профессия — «очень унизительная», требующая сил для преодоления многочисленных неудач. Будущие артисты должны понимать, каким делом они собираются заниматься и быть готовыми к испытаниям, сказал Шаляпин. По словам певца, он считает, что его карьера не сложилась из-за отсутствия «семейной любви» и необходимого воспитания.

Ранее в ноябре ведущий Первого канала Дмитрий Дибров показал съемочной группе программы «Звезды сошлись» свой роскошный трехэтажный особняк и провел по нему небольшую экскурсию. Журналисты увидели дом площадью 1,1 тысячи квадратных метров с минималистичным дизайном. В общей сложности они насчитали внутри около 20 комнат и несколько бассейнов, а на территории участка беседку, два гаража, зону для барбекю, садовые качели и фонтан.

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