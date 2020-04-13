Известный продюсер сравнил свой дом в Швейцарии с сараем на Рублевке

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин сравнил свой дом в Швейцарии с сараем на Рублевке (Рублево-Успенском шоссе). Об этом он рассказал в эфире телешоу «Звезды сошлись» на НТВ.
По словам Пригожина, если сравнивать стоимость его зарубежной недвижимости с жильем на Рублевке, то дача в Швейцарии обошлась продюсеру «дешевле сарая» на этой трассе. Также у Пригожина есть дом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), который стоит, как высказался продюсер, «дешевле, чем гостиница».
Также Пригожин пожаловался, что хочет купить дом в России на берегу моря, но стоимость такого жилья очень высока. «10 миллионов долларов (735,5 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру») просят за маленький дом!» — возмутился продюсер.
Ранее семья дочери от первого брака Пригожина Данаи осталась без жилья. Мать и отчим девушки заложили квартиру, а впоследствии компания-займодатель сообщила о невозврате недвижимости.