Пригожин напомнил феминисткам о женском призвании рожать детей

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин обратился к феминисткам и напомнил о женском призвании рожать детей. Об этом сообщает «Царьград».

Шоумен раскритиковал активисток за идею утвердить материнский капитал для не желающих рожать женщин и предложение закрепить в Конституции принципы чайлдфри. «Я за классические, традиционные семейные ценности. И если кто-то не хочет рожать или кто-то не хочет иметь детей, это проблема того, кто не хочет. Никто не запрещает ему их не рожать. Но подобные вещи закреплять в Конституции — не понимаю. Это, в принципе, такая провокационная закорючка, это такой тоннельчик для однополых потом», — заявил Пригожин. Он возмутился, что такими темпами гражданам скоро запретят убивать зверей и заставят отказаться от мяса, рыбы и птицы.

«Когда ребенок рождается, он же не с сигаретой во рту рождается. И, извините, не с соской в попе. Он рождается, и соска у него во рту, а не в попе. Я не знаю, какими словами объяснить этому сообществу, что живите вы как хотите, но нам не навязывайте», — отметил продюсер, напомнив, что у него шестеро детей от певицы Валерии.

Пригожин подчеркнул, что бессмысленно на законодательном уровне фиксировать права тех, кто не хочет рожать. По мнению шоумена, сейчас люди нацелены лишь на удовольствие. Он выразил опасение, что такими темпами человечество вымрет, и отметил, что «женщины должны наполнять планету людьми».

В декабре 2019-го народный артист России Михаил Боярский заявил, что женщины обязаны рожать. Он добавил, что жена должна прилепиться к мужу и воспитывать с ним детей, отдавая все силы.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!