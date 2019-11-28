Пригожин нашел объяснение высоким гонорарам Ротару

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новости о высоких гонорарах артистки Софии Ротару. Об этом сообщает НСН.

Шоумен заявил, что не любит считать чужие деньги, однако пояснил, что российские исполнители получают гораздо меньше американских. «В среднем звезды такого калибра получают 60 тысяч долларов. А в Советском Союзе люди умирали в нищете. Я видел, как уходил Георгий Вицин — в полной нищете», — рассказал он.

Продюсер пояснил, что большая часть заработка на содержание коллектива, костюмы и постановку номеров. «Почему нам просто не порадоваться за артистов? [Алла] Пугачева и Ротару пели еще в советское время, получая по семь рублей за концерт. Это смешные деньги, а силы и голос уходят», — добавил Пригожин.

Ранее сообщалось, что гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). Эта сумма не включает в себя расходы на транспорт для группы и проживание.

17 ноября стало известно, что Ротару, украинская певица, приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM». После этого глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что министерство культуры должно иметь инструменты воздействия на артистов, которые критикуют Россию, «но когда нужно заработать — едут». В связи с этим он призвал игнорировать концерты певицы.

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