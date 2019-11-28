Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). Об этом «Комсомольской правде» рассказал директор одного из промоутерских агентств.

По его словам, эта сумма не включает в себя расходы на транспорт для группы, проживание и суточные. «Транспортные расходы по смете для корпоратива составили: 15040 долларов (962 тысячи рублей). Но шла речь и о возможных скидках — все обсуждается», — сказал он.

17 ноября стало известно, что украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM». После этого глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что министерство культуры должно иметь инструменты воздействия на артистов, которые критикуют Россию, «но когда нужно заработать — едут». В связи с этим он призвал игнорировать концерты Ротару.

Сенатор Алексей Пушков также заявил, что россияне устали от гастролеров, которые приезжают в Россию за деньгами, а дома оскорбляют страну. К таким артисткам он отнес Ротару, Лайму Вайкуле и Нино Катамадзе. Именно поэтому певице «не очень рады», ответил Пушков на заявление концертного директора Ротару, который до этого сказал, что против нее развязали травлю по заказу.

За певицу открыто заступились депутат Госдумы Наталья Поклонская, юморист Владимир Винокур, певец Николай Басков и продюсер Иосиф Пригожин.

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