Пригожин отреагировал на слова о «жалком» концерте пережившего инсульт Носкова

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на слова музыканта Сергея Мазаева о «жалком» концерте пережившего инсульт певца Николая Носкова. Об этом сообщает НСН.

«Я работал с Николаем Носковым очень много лет. Он выдающийся музыкант. Если говорить объективно, Николай за год очень изменился в смысле прорыва. И если он будет лежать на пляже, как говорит Мазаев, в его жизни ничего не изменится», — заявил шоумен. Он пояснил, что нельзя бросать тех, кто пережил тяжелую болезнь. Такие люди, по словам, Пригожина должны быть адаптированы в обществе.

Продюсер отметил, что артисты обычно живут сценой, и порадовался, что Носков смог вернуться к работе. «Лично я рыдал весь концерт. Это не для молодежи, а для тех, кто его знает. Я был очень впечатлен», — признался Пригожин.

10 декабря Носков выступил в Crocus City Hall после трехлетнего перерыва. Лидер группы «Моральный кодекс» Мазаев назвал его выход на сцену жалким зрелищем, заявив, что «лучше запомнить человека во всей его красе, а не выходить и показывать его в немощном состоянии».

Летом 2018 года Носков перенес инсульт. Месяцем позднее сообщалось, что исполнителя госпитализировали из-за повторного инсульта.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!