Стало известно о повторном инсульте у певца Николая Носкова

Российский певец Николай Носков госпитализирован в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 17 сентября.

Отмечается, что в начале сентября у Носкова произошел повторный инсульт мозга, в настоящее время он проходит курс лечения. Подробности госпитализации и состояния исполнителя не раскрываются.

Источник, близкий к артисту, заявил агентству «Москва», что сообщение о госпитализации не соответствует действительности. «Насколько я знаю, находится у себя дома и чувствует себя хорошо», — рассказал собеседник агентства. Он не прокомментировал информацию о повторном инсульте.

Первый инсульт Носков перенес в августе. Об этом рассказал основатель группы «Парк Горького» Алексей Белов, который призвал молиться за здоровье музыканта.

В марте 2017 года Носков был госпитализирован в тяжелом состоянии из-за тромба в шейном отделе.

Носков — бывший участник коллективов «Москва», «Парк Горького», «Гран-при» и «Николай». Он также является пятикратным обладателем премий «Золотой граммофон».

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