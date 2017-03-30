Николая Носкова перевели в стационар

Российский певец, бывший солист группы «Парк Горького» Николай Носков переведен из реанимационного отделения в стационар. Об этом в четверг, 30 марта, сообщается на официальном сайте артиста.

Как поясняется, это сделано на основании заключения лечащих врачей.

29 марта появилась информация, что Носкова поместили в реабилитационный центр. «На следующей неделе состоится консилиум, по результатам которого врачи определят дату операции», — пояснили в пресс-службе певца.

Во вторник, 28 марта, СМИ сообщили, что 61-летний Носков в тяжелом состоянии доставлен в подмосковный клинический госпиталь «Лапино». У него обнаружили тромб в шейном отделе. Отмечалось, что артиста начали готовить к операции по удалению тромба. В тот же день пресс-атташе певца Юлия Сажина опровергла появившуюся в прессе информацию о том, что у Носкова случился инсульт, пишет kp.ru.

Николай Носков — пятикратный обладатель премий «Золотой граммофон». Был участником таких коллективов, как «Москва», «Парк Горького», «Гран-при» и «Николай». Последний на данный момент сольный альбом исполнителя вышел в 2012 году.

