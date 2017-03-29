Николая Носкова перевели в реабилитационный центр

Российский певец, бывший солист группы «Парк Горького» Николай Носков по рекомендации специалистов переведен в реабилитационный центр. Об этом сообщается на официальном сайте артиста в среду, 29 марта.

Представители Носкова отметили, что доктора оценивают состояние артиста как стабильное. «На следующей неделе состоится консилиум, по результатам которого врачи определят дату операции», — добавили в пресс-службе исполнителя.

На сайте Носкова также появилась информация о переносе апрельских, майских и июньских концертов на более поздний срок. Всего были отменены 11 выступлений.

Днем ранее сообщалось, что 61-летний Носков в тяжелом состоянии доставлен в подмосковный клинический госпиталь «Лапино». У него обнаружили тромб в шейном отделе. Отмечалось, что его начали готовить к операции по удалению тромба.

Николай Носков — пятикратный обладатель премий «Золотой граммофон». Был участником таких коллективов, как «Москва», «Парк Горького», «Гран-при» и «Николай». Последний на данный момент сольный альбом исполнителя вышел в 2012 году.