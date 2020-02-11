Дочь известного продюсера осталась без жилья

Семья Данаи Пригожиной — дочери от первого брака известного российского продюсера Иосифа Пригожина — осталась без жилья. Мать и отчим девушки ранее заложили квартиру, а теперь компания-займодатель сообщила о невозврате недвижимости, пишет StarHit.

Пара несколько лет исправно платила за жилье, однако после Нового года компания, сославшись на поправки в законодательстве, заявила, что нужно заплатить сразу полную стоимость. «То есть все те деньги, которые моя семья выплачивала не один год, попросту брошены на ветер! Пока там живет моя бабушка, а ей 80 лет. Ее уже выписали без нашего ведома. Не знаю, что делать?! Я так люблю бабулю!» — поделилась Даная.

Девушка рассказала, что ее отец — Иосиф Пригожин — советовал не отдавать квартиру в залог, однако прежняя семья его не послушала. Несмотря на это, у Данаи, которая тоже прописана в злополучной квартире вместе с братом Дмитрием, хорошие отношения с папой. «Сейчас мой отец — один из немногих, кто поддерживает меня. И хочу сказать, что я очень дорожу им, люблю его и всегда любила! Хоть мы давно прекрасно общаемся, до сих пор чувствую свою вину за прошлые ссоры», — рассказала девушка изданию.

По словам Данаи, в настоящее время она ищет хорошего адвоката, чтобы решить квартирный вопрос и не расстраивать бабушку. Девушка зарабатывает самостоятельно: работает на телеканале НТВ, а также держит собственный магазин одежды.

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