Анна Калашникова рассказала о настоящем отце своего ребенка

Российская актриса и модель Анна Калашникова рассказала о настоящем отце своего сына. Она поделилась этим с ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Аленой Жигаловой.

Знаменитость призналась, что родила сына от неназванного бизнесмена в 2015 году. Вскоре их отношения прервались. Пара перестала общаться после того, как Калашникова открыла свой бизнес. Она упомянула, что мужчина был женат не один раз. Актриса добавила, что знает о существовании как минимум шестерых сестер и братьев своего ребенка.

Калашникова также вспомнила, что с 2014 года встречалась с певцом Прохором Шаляпиным, а через год родила сына. Финалист «Фабрики звезд» был уверен, что ребенок от него. Однако, в 2016 году в эфире ток-шоу «Пусть говорят» были обнародованы результаты ДНК-теста, которые исключали возможность отцовства Шаляпина. Тогда же исполнитель и прекратил романтические отношения со звездой.

В декабре прошлого года сообщалось, что шоумен и музыкант Стас Барецкий в состоянии алкогольного опьянения ломился в номер певицы Анны Калашниковой с криком «это мой ребенок». Отмечалось, что артист был вооружен травматическим оружием.