Певица Калашникова обвинила таксиста в краже портфеля за 800 тысяч рублей

Певица Анна Калашникова обвинила таксиста в краже портфеля стоимостью 800 тысяч рублей. Ее слова передает «Комсомольская правда».

Артистка вместе с возлюбленным, бизнесменом Иваном, отправилась в Дубай в начале января. Там она подарила спутнику портфель от Hermes стоимостью 800 тысяч рублей. Подарок якобы пропал в такси по пути из аэропорта.

«Водитель лишь развел руками, мол, ничего не брал. Как теперь что-то докажешь... Обидно, что в сумке лежал тот самый портфель за 800 тысяч и моя косметичка с украшениями. Если не вернут, придется обратиться в полицию. Таксист вообще себя очень странно вел, задавал много навязчивых вопросов во время поездки и отпускал сальные шуточки», — пожаловалась Калашникова.

В декабре 2020-го пьяный шоумен Стас Барецкий попытался вломиться в номер Анны Калашниковой с криком «это мой ребенок». Инцидент произошел в отеле в Крыму.