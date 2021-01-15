Певица Калашникова рассказала о полтергейсте в квартире

Российская модель и певица Анна Калашникова рассказала о необычных вещах, которые стала замечать в своей квартире. По словам артистки, в комнатах происходит полтергейст. Своими переживаниями Калашникова поделилась в эфире ток-шоу «На самом деле», запись которого опубликована в аккаунте Первого канала на YouTube.

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Калашникова заявила, что узнала о происходящем от домработницы и няни в июне 2020 года. Тогда певица не поверила их словам и установила в комнатах камеры. Вскоре она заметила, как со шкафа и дивана падают игрушки, выключаются светильники, открываются окна, двигаются шторы, а в ванной без посторонней помощи из кранов начинает течь вода. Калашникова также подчеркнула, что в квартире не установлена система «умный дом», с помощью которой можно было бы управлять техникой дистанционно.

Вскоре Калашникова выставила квартиру на продажу и стала проводить там показы для потенциальных владельцев. В рамках ток-шоу она попросила экспертов в студии установить причину происходящего. Оказалось, что в квартиру приходил неизвестный человек, который помогал вещам перемещаться. Специалисты предположили, что такая инициатива принадлежит бывшей возлюбленной жениха Калашниковой, которая подобным способом хотела отомстить певице.

В октябре 2020 года о призраках рассказал российский певец Алексей Чумаков. Он отметил, что в юности вместе с родителями жил в Самарканде (Узбекистан) в доме около старинного кладбища и слышал там разговоры и крики людей, а также чувствовал, как кто-то ходил за ним. По словам Чумакова, родители пытались изгнать духов, но вскоре нашли новое местожительства.

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