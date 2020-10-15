Автор песни «Необыкновенная» рассказал о жизни в доме с призраками

Российский певец Алексей Чумаков, автор известных песен «Необыкновенная» и «Девочка-море», раньше жил в доме на месте старинного кладбища. Там хоронили людей, умерших не своей смертью, поэтому, по словам артиста, он постоянно слышал призраков. Об этом Чумаков рассказал в YouTube-шоу «Алена, блин!»

В юности певец жил вместе с родителями в Самарканде (Узбекистан). По словам артиста, дом рядом с пищевым техникумом отличался «странными бесовскими делами».

«Я встречал полтергейста и духов, которые ходили за мной по пятам и душили во сне. Были разговоры и плачи. Некоторые наши гости их тоже слышали», — поделился Чумаков.

Со временем он привык к происходящим в доме явлениям и увлекся мистикой. Как утверждает певец, он своими глазами видел призрака, однако не стал вдаваться в подробности, чтобы не быть осмеянным.

Четыре года родители Чумакова пытались изгнать духов, вызывали священников и разных знахарей. Когда это не помогло, семья решила найти новое место жительства.

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