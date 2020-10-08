Жильцы особняка с криминальным прошлым пожаловались на мучающего их призрака

Владельцы дома в районе Канога-Парк в Лос-Анджелесе признались, что делят жилище с призраком убитой в особняке 10-летней актрисы Джудит Барси, пишет The Sun.

Члены семьи Бернал в эфире передачи Murder House Flip рассказали, что живут в особняке уже 19 лет и почти сразу после покупки дома почувствовали присутствие потусторонних сил. Позже они узнали, что их жилье хранит мрачную тайну. Оказалось, что в 1988 году пьяный 55-летний сантехник Джозеф Барси прокрался в спальню дочери и выстрелил ей в голову, а затем расправился с 48-летней женой. Облив бензином тела погибших, мужчина спустился в гараж, где совершил самоубийство.

Ни о чем не подозревавшие покупатели дома заселили в спальню Джудит свою дочь, и та начала жаловаться на постоянные кошмары. Среди странных явлений они отметили периодически живущую собственной жизнью дверь, ведущую в гараж, а также звук шагов, раздающийся со стороны лестницы. Отец семейства признался, что у него часто появляется ощущение, будто позади него кто-то есть. Чтобы решить проблему, владельцы дома обратились к экстрасенсам, дизайнерам и медиумам, попросив тех дать особняку вторую жизнь и изгнать призраков.

Ранее пользователь Reddit выложил фотографию, которая заставила юзеров поверить в призраков. Их испугала одна деталь в отражении мальчика в зеркальной поверхности телевизора.

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