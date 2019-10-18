«Призрак» девушки в стекле напугал пользователей сети

Пользовательница Reddit с ником ScummyMoney удивила юзеров сайта фотографией, на которой было запечатлено ее отражение в стекле. Многим комментаторам оно напомнило привидение.

На снимке ScummyMoney сидела напротив стеклянной перегородки, по другую сторону которой стояло кресло. Ее отражение случайно совпало с очертаниями кресла, из-за чего многим оно показалось похожим на сидящего в кресле призрака. «Я думаю, ты умерла», — предположил CreeperKiller9Z. «Возможно, именно в этом месте она погибла. Кто-то бросил в нее топор», — выдвигал свою версию Grumpy_grumpy.

Некоторые комментаторы писали, что фото их пугает. «Не буду врать, я бы в штаны наделал, если бы прошел мимо этого стекла. Не в настроении иметь дело с привидениями или одержимыми духами креслами», — утверждал ScrewYouAnxiety. «Я стараюсь держаться подальше от ведьм, публикующих посты про привидения», — добавлял Licklicklickmy3balls

Части юзеров отражение напомнило об иллюзии «Призрак Пеппера», когда с помощью листа стекла и специальной технологии освещения фокусники заставляют объекты появляться или исчезать, а также делать их прозрачными.

Ранее в сети стал популярен ролик, на кадрах которого одни видели кролика, а другие — ворона. Большинство жаловались на то, что запутались и не могут понять, что именно они видят.

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