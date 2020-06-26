Фотография ребенка заставила людей поверить в призраков

Пользователь Reddit FizzyDrink113 выложил фотографию своего ребенка, которая заставила юзеров поверить в призраков. Их испугала одна деталь в отражении мальчика в зеркальной поверхности телевизора.

На самом снимке сын автора поста стоит с закрытыми глазами, однако в отражении они открыты. Сам FizzyDrink113 написал: «Это может случиться, когда человек моргает быстрее, чем срабатывает затвор камеры».

Комментаторы не поверили такому объяснению отца ребенка и предположили, что в их доме на самом деле обитают призраки. Один из них также добавил, что в зеркале открыт портал в другое измерение. Некоторые также сошлись на том, что мальчик на самом деле вампир или путешественник во времени.

Ранее в июне пользователи Reddit обсудили странности, которые были приняты в их семьях и которые в детстве они считали нормой. Один из них вспомнил, что его родители готовили умерших питомцев, что сейчас юзер считает безумием.

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