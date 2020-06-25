Гости рассказали о самых диких случаях на свадьбах

Пользователь Reddit ajlposh предложил другим юзерам собрать в одном месте все самые дикие случаи, которые они видели на чужих свадьбах. Пост, получивший 77 тысяч одобрительных оценок, набрал больше 21 тысячи комментариев, в которых гости свадеб описали нелепые и странные ситуации на церемониях.

Так, юзер S-D-J вспомнил, как пастор во время бракосочетания все время говорил: «Наш божественный отец, наш папочка бог». Yet-another-dave вспомнил сразу несколько историй, в одной из которых жених устроил грязные танцы с тещей, положив ей руки на ягодицы. А MiceRekei присутствовал на свадьбе, которая поначалу казалась обычной. До того момента, пока жених и невеста не зашли в зал с коронами на головах. Жених попросил свою мать рассказать в микрофон, что она в нем особенно любит, после чего обратился с аналогичной просьбой ко всем присутствующим.

«В самом начале мы встали, чтобы послушать национальный гимн», — рассказал об одной церемонии пользователь Andromeda321, отметив, что всем присутствующим это показалось странным. А Samhamwitch вспомнила, как невеста сильно выпила и флиртовала с другими парнями, пока жених сидел на месте с видом проигравшего человека. Неудача подстерегала пару, которая позвала на свадьбу юзера Strangerdanger8812: она пригласила всех друзей на Facebook, в общей сложности 700 человек, однако на церемонии явились не больше ста персон.

Ранее в июне пользователи Reddit перечислили фразы, которые они произносили в самый неподходящий момент.

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