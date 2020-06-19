Российского блогера затравили за семейное фото

Российский блогер Михаил Печерский, один из авторов YouTube-канала Nemagia, опубликовал семейное фото, вызвавшее споры в сети. В комментариях к посту мужчину обвинили в расизме и затравили. Позже снимок был удален из Instagram, однако его опубликовали на Reddit.

На фотографии Печерский раскрасил лицо в черный цвет, что в сети называют «блекфейс» — это считается проявлением расизма. Ребенок на фотографии пародирует азиата, а жена держит табличку с надписью All Lives Matter («Все жизни имеют значение»). Это высказывание в современной культуре многие также считают некорректным: утверждается, что оно, будучи ответом на лозунг Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»), отвлекает внимание от проблем афроамериканцев.

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Пользователи Instagram посчитали снимок расистским и начали жаловаться на него, о чем Печерский рассказал на странице Nemagia в Facebook. По его словам, за сутки пост набрал 70 тысяч негативных англоязычных комментариев. Блогер добавил, что несколько раз перезаливал фотографию, однако Instagram удалял снимок как с его страницы, так и со страницы жены. «В этом мире нет свободы, а самое главное, ее нет и в трижды хваленой Америке», — резюмировал Печерский.

После удаления фотографии жена блогера выложила другой снимок, который снова подписала #alllivesmatter. В комментариях англоязычные пользователи продолжают писать ей о том, что значение имеют жизни чернокожих, а также критикуют внешность женщины и пишут оскорбления. Страница Печерского на момент публикации заметки недоступна.

В десятках городов США несколько недель проходят акции протеста, начавшиеся из-за смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда после грубого задержания полицейским. Протестующие обвиняют в произошедшем расистские предубеждения в обществе и полицию. Протесты сопровождаются беспорядками, столкновениями с полицией, сносом и осквернением памятников. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.

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