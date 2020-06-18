Прокуратура заинтересовалась рассказавшей о расизме в России блогершей

Блогерша Мария Магдалена Тункара, известная в сети по нику youngmasha, рассказала в Instagram о визите сотрудников прокуратуры по месту ее прописки — в квартиру ее матери. По словам девушки, правоохранители хотели провести беседу о распространении экстремистских материалов.

В сториз 22-летняя жительница Санкт-Петербурга уточнила, что речь идет о видео в TikTok, в котором она, пародируя телеведущего Николая Дроздова, комментирует сообщение пользователя, высмеявшего ее цвет кожи. Претензии прокуратуры также вызвали и ее последние ролики, в которых она рассуждает о расизме и национализме в России и отвечает на комментарии.

«Экстремистские материалы — это стать жертвой травли на расовой почве из-за мема с Рикардо Милосом и цитаты Сыендука», — написала Тункара. Она выразила недоумение из-за того, что на экстремизм проверяют ее, а не администраторов сообществ, которые называют ее «обезьяной». По мнению блогерши, проверка началась после того, как кто-то написал заявление на нее в прокуратуру.

В начале июня Тункара записала в TikTok несколько видеороликов о расизме в России. Она рассказала о регулярных нападениях на иностранцев в России, в том числе и убийствах, на расовой почве. По словам девушки, в большинстве случаев никто не понес наказания за эти действия. Она также упомянула шествие националистов «Русский марш».

Позже блогерша столкнулась с травлей и угрозами за публикации, в которых лишь заметила, что расизм и национализм все еще есть в России и «это не очень классно».

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