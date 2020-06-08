Блогерша рассказала о расизме в России и стала получать угрозы

Блогерша Мария Магдалена Тункара, известная в сети по нику youngmasha, записала в TikTok несколько видеороликов о расизме в России. Через некоторое время она заметила гневные комментарии под публикациями и стала получать угрозы в личных сообщениях.

В роликах 22-летняя Тункара сообщила о регулярных нападениях на иностранцев в России, в том числе и убийствах, на расовой почве. По ее словам, в большинстве случаев никто не понес наказания за эти действия. Она также упомянула шествие националистов «Русский марш».

Позже Тункара рассказала в Instagram, что столкнулась с травлей и угрозами за публикации, в которых лишь заметила, что расизм и национализм все еще есть в России и «это не очень классно».

По ее словам, негативные комментарии стали приходить после появления ее видео с шуткой блогера Сыендука «Россия для русских, гель для душа, английский для начинающих» в пабликах националистов. Она привела примеры скриншотов сообщений. «Эта история — очень яркий пример того, что травля берется буквально из воздуха и заслужить ее нельзя», — заметила блогерша.

Ранее блогерша Лорен Ребекка Перес (Lauren Rebecca Perez) в ролике в TikTok провела параллель между угнетением животных и людей с темным цветом кожи. Позже она продолжила выражать свою точку зрения. Однако пользователи сети восприняли ее слова «оскорбительными» и «расистскими».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!